Министр здравоохранения Карелии: Детская консультация Питкярантской ЦРБ переехала

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал о создании современной инфраструктуры в Питкярантской районной больнице.

В Питкярантской центральной районной больнице завершился процесс переезда детской консультации, сообщил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

"Много обращений от жителей района поступало по поводу условий размещения детской консультации, - написал Охлопков. - Теперь консультация переоборудована в соответствии с правилами, установленными в проекте "Бережливая поликлиника". Создан отдельный вход для разделения потоков здоровых и больных пациентов, а также оборудован бокс для возможности локализации источника инфицирования. Приобретена новая мебель, и установлены таблицы с цветной навигацией с использованием карельской символики".

Как отметил глава Минздрава Карелии, в больнице разделено время первичных и повторных приемов медицинских специалистов. Улучшена зона ожидания для детей, сокращено время пребывания пациентов в поликлинике.

Модернизирована работа процедурного кабинета, что позволяет увеличить количество проводимых вакцинаций.

Ранее детская консультация располагалась на 3 этаже, теперь приемы специалистов проводятся на 1 этаже учреждения.

Проект "Бережливая поликлиника" помогает сделать работу медучреждения максимально комфортной как для пациентов, так и для медицинского персонала.