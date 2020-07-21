890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный водитель внедорожника оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД Карелии
21.07.2020 16:50
Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году 6
21.07.2020 18:20
Следком закончил расследование убийства, которое произошло на даче в Карелии
21.07.2020 18:40
Глава Минздрава Карелии: "Ковидная инфекция никуда не исчезает" 17
21.07.2020 14:05
Двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины 2
21.07.2020 12:10
Членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков 4
21.07.2020 11:42

Министр здравоохранения Карелии: Детская консультация Питкярантской ЦРБ переехала

Новости. Общество
08:35, 22 Июля 2020
фото: Минздрав Карелии
Загрузка...

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал о создании современной инфраструктуры в Питкярантской районной больнице.

В Питкярантской центральной районной больнице завершился процесс переезда детской консультации, сообщил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

"Много обращений от жителей района поступало по поводу условий размещения детской консультации, - написал Охлопков. - Теперь консультация переоборудована в соответствии с правилами, установленными в проекте "Бережливая поликлиника". Создан отдельный вход для разделения потоков здоровых и больных пациентов, а также оборудован бокс для возможности локализации источника инфицирования. Приобретена новая мебель, и установлены таблицы с цветной навигацией с использованием карельской символики".

Как отметил глава Минздрава Карелии, в больнице разделено время первичных и повторных приемов медицинских специалистов. Улучшена зона ожидания для детей, сокращено время пребывания пациентов в поликлинике.

Модернизирована работа процедурного кабинета, что позволяет увеличить количество проводимых вакцинаций.
Ранее детская консультация располагалась на 3 этаже, теперь приемы специалистов проводятся на 1 этаже учреждения.

Проект "Бережливая поликлиника" помогает сделать работу медучреждения максимально комфортной как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Аналитика

21.07.2020 15:45
Обществоведение
Памяти Эдмунда Белковского
Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»