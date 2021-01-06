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Министр здравоохранения Карелии посоветовал не устраивать разгульный праздничный марафон с перееданием

Новости. Общество
20:05, 06 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Михаил Охлопков дал советы, как не навредить своему здоровью во время новогодних каникул.

"До конца новогодних каникул осталось совсем чуть-чуть. Это самые ожидаемые и желанные дни в году. Одна беда: в это время в каждом доме на столах всё самое жирное, с большим содержанием углеводов, перееданием и алкоголем", - отметил у себя на странице министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, разгульный праздничный марафон не всегда положительно сказывается на здоровье граждан, и поэтому он хотел бы напомнить ещё раз о некоторых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки необходимо тщательно подойти к меню для праздничного стола. От жирных и мучных блюд, а также большого количества алкоголя стоит отказаться. Из-за неправильно подобранных продуктов ослабевает сопротивляемость организма к коронавирусной инфекции и ухудшается состояние тех, кто уже болеет.

- Блюда должны легко усваиваться! Это общее правило для вашего праздничного стола.
- В качестве закусок можно использовать качественные сыры твердых сортов, оливки. Будьте аккуратны с рыбной икрой, она содержит много соли и жиров.
- Откажитесь от майонезных салатов, попробуйте использовать лёгкий йогурт в качестве заправки. Сделайте выбор в пользу простых овощных салатов с растительным нерафинированным маслом.
- На горячее приготовьте рыбу или нежирное мясо, например, курицу или постную индейку.
- Не забывайте про фрукты. Поставьте на стол богатые витамином С мандарины и гранат.
- Замените алкогольные напитки на более полезные, например, домашний лимонад, морс или свежевыжатые соки".

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Комментарии

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кир
2021-01-06 21:23:25
Тележками еду в магазинах покупают. Не поможет совет. Уже толстеют как американцы.
Гость
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