Министр здравоохранения Карелии посоветовал не устраивать разгульный праздничный марафон с перееданием

Михаил Охлопков дал советы, как не навредить своему здоровью во время новогодних каникул.

"До конца новогодних каникул осталось совсем чуть-чуть. Это самые ожидаемые и желанные дни в году. Одна беда: в это время в каждом доме на столах всё самое жирное, с большим содержанием углеводов, перееданием и алкоголем", - отметил у себя на странице министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, разгульный праздничный марафон не всегда положительно сказывается на здоровье граждан, и поэтому он хотел бы напомнить ещё раз о некоторых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки необходимо тщательно подойти к меню для праздничного стола. От жирных и мучных блюд, а также большого количества алкоголя стоит отказаться. Из-за неправильно подобранных продуктов ослабевает сопротивляемость организма к коронавирусной инфекции и ухудшается состояние тех, кто уже болеет.

- Блюда должны легко усваиваться! Это общее правило для вашего праздничного стола.

- В качестве закусок можно использовать качественные сыры твердых сортов, оливки. Будьте аккуратны с рыбной икрой, она содержит много соли и жиров.

- Откажитесь от майонезных салатов, попробуйте использовать лёгкий йогурт в качестве заправки. Сделайте выбор в пользу простых овощных салатов с растительным нерафинированным маслом.

- На горячее приготовьте рыбу или нежирное мясо, например, курицу или постную индейку.

- Не забывайте про фрукты. Поставьте на стол богатые витамином С мандарины и гранат.

- Замените алкогольные напитки на более полезные, например, домашний лимонад, морс или свежевыжатые соки".