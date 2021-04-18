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Министр здравоохранения Карелии рассказал, как привлечь кадры в больницу Беломорска

Новости. Общество
14:48, 19 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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О первых результатах проверки работы Беломорской ЦРБ рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сегодня в ходе рабочей поездки проверил работу Беломорской ЦРБ, отметив, что многое сделано в организации деятельности участковой службы, но по основным моментам ведения диспансерного наблюдения с актуализацией группы больных появился ряд вопросов.

"Кроме того, участковые терапевты не достаточно выписывают лекарственные препараты",  - отметил Охлопков.

Также глава Минздрава проверил работу кабинета вакцинации.  "Процесс вакцинации организован хорошо. Во время моего посещения прививку сделал 60-летний житель Беломорска. Предложил главному врачу больницы подумать о переносе пункта на первый этаж. Понравилось, что Беломорская ЦРБ вакцинирует людей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер и протоколов вакцинации", - написал Михаил Охлопков.

Много вопросов у руководителя ведомства возникло к работе кадровой службы больницы.

По словам Охлопкова, её специалисты не всегда применяют современные технологии по коммуникациям с претендентами на должности, хотя дефицит кадров стоит остро: вакансии не так часто размещаются на порталах крупнейших российских компаний интернет-рекрутмента HeadHunter, Superjob.ru, Rabota.ru. В работе не всегда используются социальные сети специализированных медицинских ресурсов, например, таких как «Доктор на работе», «Врачи РФ» и «Мир врача».

"Разъяснил, что кадровая служба, помимо своей обычной деятельности, должна активно привлекать персонал, используя долгосрочное и краткосрочное планирование. Долгосрочное планирование – это выходы в учебные заведения, курирование школ, медколледжей и вузов, особенно, Петрозаводского государственного университета. Уже со школьной скамьи нужно «наблюдать» за учениками, разговаривать с ними о медицинских профессиях для того чтобы потом они пришли на работу в Беломорскую ЦРБ. Краткосрочное планирование - это привлечение готовых специалистов извне", - объяснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-19 15:21:34
Так может Охлопкову в кадровики лучше пойти, раз так хорошо разбирается в кадровой работе :)
udo
2021-04-19 14:54:43
М.Охлопков - нормальный министр. Видно сразу.
zanoza
2021-04-19 15:19:51
udo, это тебе твой кот сказал :)
udo
2021-04-19 15:34:35
zanoza, помоги вернуть мне кота. Без кота - жизнь не та. И вы все привыкли. Напиши в редакцию. :) А я ничего не нарушал. Просто вырубили, ничего не объясняя.
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