Министр здравоохранения Карелии сообщил о 24 детях, заразившихся коронавирусом за стуки

Всего с начала пандемии медики обнаружили коронавирус у 6601 ребенка в республике, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

За сутки заразились коронавирусом 24 ребенка в Карелии, выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6304 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 158 инфицированных, зарегистрировано еще 3 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63541 человека, выздоровели 60352 пациента, умерли 823 человека.