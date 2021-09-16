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За сутки трое ковидных больных в Карелии умерли, 158 человек заразились вирусом

Новости. Общество
09:55, 17 Сентября 2021
фото: © Зураб Джавахадзе / ИЗВЕСТИЯ

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Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 63541 человек, умерло 823 ковидных больных.

По данным на 17 сентября, в Карелии подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 823, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 158 инфицированных, из которых 158 были не привиты. Из 158 инфицированных заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 552 пациента с коронавирусом. Шестеро больных находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один на инвазивной ИВЛ.

За сутки 164 человека выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63541 человека. За все время выздоровели 60352 пациента.

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