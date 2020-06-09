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Министр ЖКХ назвал "вызовом" идею не повышать тарифы на коммунальные услуги

Новости. Общество
16:06, 10 Июня 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев рассказал об инициативе не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальными услугами с 1 июля.

Об этом он сказал на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии – вызовы и решения».

"Есть на сегодняшний день еще инициатива, связанная с тем, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством, соответственно не увеличивать платежи населения. И это тоже очередной вызов, который на сегодняшний день в общем-то существует", – сказал Якушев, чьи слова цитрует RNS.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство освободит граждан России от штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-10 16:36:01
Не повысят с 1 июля, повысят с начала отопительного сезона, ведь цены на топливо никто в стране не может обуздать.
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