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Новости. Общество
16:01, 14 Ноября 2018

Министрой Карелии признал своевременным решение Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской

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Министр строительства Карелии Олег Ермолаев назвал решение главы Петрозаводска Ирины Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской, где есть угроза обрушения кровли, правильным и своевременным.

На заседании профильного комитета Заксобрания Карелии министр строительства Карелии Олег Ермолаев ответил на вопрос: почему с 4 октября, когда было получено заключение об опасном состоянии детского сада на ул.Ленинградской, 6б, никто целый месяц, до 4 ноября, не реагировал на ситуацию.

- Само экспертное заключение в Минстрой не поступало, - сказал Ермолаев, - оно было направлено в УКС, в управление капстроительства, в рамках финансовой проверки с просьбой принять необходимые меры. Так как УКС в проверке не участвовал, а там (в заключении – ред.) 208 страниц. УКС приступил к прочтению документа. После того как была обнаружена в тексте единственная фраза, но достаточно серьезная, которая указывает на угрозу безопасности, что "возможно". Была срочно организована встреча с экспертной организацией, но она не сразу откликнулась на участие в работе. Эта фраза была основана на расчетах, которая сделала экспертная организация, в том числе с учетом снеговых нагрузок, максимальных в самый суровый период времени года.

Решение, принятое главой города, было абсолютное правильное и своевременное. До наступления снеговых нагрузок, даже если есть какие-то сомнения, что могут быть по кровле нештатные ситуации, конечно, нужно было перевести детей в другие учреждения, чтобы провести обследования".
Отметим, что в акте проверки, который имеется в редакции, не указано, что расчеты делались с учетом снеговых нагрузок.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.
Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в в сумму более 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

По словам Ермолаева, если понадобиться выполнить работы, то они могут быть выполнены до конца 2019 года при самом наихудшем варианте.

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Комментарии

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zanoza
2018-11-14 16:48:26
Выдать ей медаль,а лучше орден! Не зря же их ПАО учредил!
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