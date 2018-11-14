Министрой Карелии признал своевременным решение Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской

Министр строительства Карелии Олег Ермолаев назвал решение главы Петрозаводска Ирины Мирошник по закрытию детсада на Ленинградской, где есть угроза обрушения кровли, правильным и своевременным.

На заседании профильного комитета Заксобрания Карелии министр строительства Карелии Олег Ермолаев ответил на вопрос: почему с 4 октября, когда было получено заключение об опасном состоянии детского сада на ул.Ленинградской, 6б, никто целый месяц, до 4 ноября, не реагировал на ситуацию.

- Само экспертное заключение в Минстрой не поступало, - сказал Ермолаев, - оно было направлено в УКС, в управление капстроительства, в рамках финансовой проверки с просьбой принять необходимые меры. Так как УКС в проверке не участвовал, а там (в заключении – ред.) 208 страниц. УКС приступил к прочтению документа. После того как была обнаружена в тексте единственная фраза, но достаточно серьезная, которая указывает на угрозу безопасности, что "возможно". Была срочно организована встреча с экспертной организацией, но она не сразу откликнулась на участие в работе. Эта фраза была основана на расчетах, которая сделала экспертная организация, в том числе с учетом снеговых нагрузок, максимальных в самый суровый период времени года.

Решение, принятое главой города, было абсолютное правильное и своевременное. До наступления снеговых нагрузок, даже если есть какие-то сомнения, что могут быть по кровле нештатные ситуации, конечно, нужно было перевести детей в другие учреждения, чтобы провести обследования".

Отметим, что в акте проверки, который имеется в редакции, не указано, что расчеты делались с учетом снеговых нагрузок.

Напомним, детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в в сумму более 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

По словам Ермолаева, если понадобиться выполнить работы, то они могут быть выполнены до конца 2019 года при самом наихудшем варианте.