Министру образования Карелии Морозову присвоили почетное звание

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Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание министру образования республики Александру Морозову.
Как следует из указа, он получил звание "Заслуженный работник органов государственной власти Республики Карелия".
Титул присвоен "за заслуги в становлении гражданского общества, высокий профессионализм, продолжительную и безупречную службу".
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