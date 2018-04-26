Министру образования Карелии Морозову присвоили почетное звание

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание министру образования республики Александру Морозову.

Как следует из указа, он получил звание "Заслуженный работник органов государственной власти Республики Карелия".

Титул присвоен "за заслуги в становлении гражданского общества, высокий профессионализм, продолжительную и безупречную службу".