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Новости. Общество
09:10, 26 Апреля 2018

Министру образования Карелии Морозову присвоили почетное звание

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Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание министру образования республики Александру Морозову.

Как следует из указа, он получил звание "Заслуженный работник органов государственной власти Республики Карелия".

Титул присвоен "за заслуги в становлении гражданского общества, высокий профессионализм, продолжительную и безупречную службу".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-04-26 09:58:30
Больше уже и некому, кругом выжженное поле.
gaudealis
2018-04-26 09:43:53
Звание - одно название.
grigorjev
2018-04-26 09:43:50
На самом деле. На днях, направлено Путину, Бортникову и др.: "Катастрофическая ситуация в образовании. Министерство образования, где нет ни одного сотрудника со знанием карельского или финского языка, ведет линию русификации образования Карелии. Министр А. Морозов говорит о сокращении преподавания финского языка...". Сверху до низу - приехали.
анти
2018-04-26 09:43:21
"Сногсшибательно")))
однозначно
2018-04-26 09:25:06
Когда такое звание придумали?
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