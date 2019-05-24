Министры Карелии рассказали о своих доходах

Правительство Карелии опубликовало на официальном сайте сведения о доходах и имуществе руководителей республиканских министерств и ведомств за 2018 год.

Согласно документу, годовой доход премьер-министра Александра Чепика составил 3,9 млн рублей. Ему принадлежит автомобиль ТОЙОТА RAV4, две квартиры, жилой лом и земельный участок.

Почти столько же заработала в 2018 году руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева – 3,8 млн рублей.

Годовой доход трех заместителей главы Карелии Владимира Любарского, Александра Пшеницина составил 3,2 млн и 3,6 млн рублей, соответственно.

Третий зам губернатора – руководитель постоянного представительства Карелии в Москве Владимир Тимофеев заработал всего 2,7 млн рублей. У него есть дом на Кипре. А у супруги Тимофеева годовой доход превысил 24 млн рублей.

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