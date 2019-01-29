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Новости. Общество
20:40, 29 Января 2019
фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре

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Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с другими ведомствами.

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением, пишет РБК. 

Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цель поправок сформулирована как "освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, <...> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей".

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <...> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено", – говорится в уведомлении.

 

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Комментарии

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luk12
2019-01-29 21:47:04
Ну не смешно ли? Видимо " силой объективных причин" является "страстное" желание одних получить деньги, а других дать, чтобы решить свои вопросы. Знают ли авторы инициативы, что в международной конвенции о коррупции, к коррупции приравниваются 35 действий с целью получения личной выгоды? И не потому ли Россия до сих пор не присоединилась к Конвенции, что те люди, от которых зависит принятие решения о ратификации, до того обнаглели, что хотят узаконить факт коррупции пользуясь формулировкой "об объективных причинах"? Браво, ворьё!
Мизантроп
2019-01-29 21:15:12
Это же прорыв! Путин обещал, вот и есть.
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