890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя 18
Сегодня 06:40
Очевидцы рассказали о начале рубок леса на месте стройки бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске 1
Сегодня 07:15
Медиков инфекционной больницы Карелии ждет дисциплинарное взыскание за допущенную тактическую ошибку 3
21.02.2022 14:48
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 5
21.02.2022 19:23

Минкультуры России объявило конкурс на реставрацию сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге

Новости. Общество
11:25, 22 Февраля 2022
фото: © Илья Тимин

Новости партнеров

На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей.

Министерство культуры России объявило конкурс на реставрацию Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в результате поджога в августе 2018 года. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей — такова начальная стоимость торгов.

Как отмечается в техническом задании на выполнение реставрационных работ, после пожара у храма уцелели лишь нижние венцы подклета, часть стен и элементы кованного декора, однако «сохранившееся бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания». В целом, процент утрат первоначального облика объекта культурного наследия федерального значения оценивается в 99,75%. Восстановить деревянный памятник предполагается к концу августа 2024 года.

Республиканские власти рассчитывали, что Минкультуры России заключит контракт на реставрацию Успенской церкви с единственным поставщиком. Это позволило бы избежать проведения конкурсных процедур и заранее определить подрядчика. Однако в федеральном центре предпочли объявить торги, хотя на недавнем совещании в правительстве Карелии, где обсуждалось развитие Кондопожского района, глава республики Артур Парфенчиков заявил, что готов лично отправиться в Москву для решения этого вопроса.

Напомним, деревянная Успенская церковь в Кондопоге была построена в 1774 году в память о погибших участниках Кижского восстания. Шатровый храм считался одним из самых высоких в России -– его высота составляла 42 метра. Деревянная церковь пережила и Гражданскую войну, и массовые разрушения храмов в советский период, и Великую Отечественную. Однако в августе 2018 года архитектурный памятник поджег 15-летний подросток, который впоследствии был освобожден от уголовной ответственности по состоянию здоровья и направлен судом на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-22 12:22:41
Зачем церкви в безбожной стране? Восстанавливать не надо. Поджигатель неосознанно реализовал мнение большинства людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
18.02.2022, 16:17
В Петрозаводске появится новый небоскреб

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»