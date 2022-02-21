Минкультуры России объявило конкурс на реставрацию сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге

На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей.

Министерство культуры России объявило конкурс на реставрацию Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в результате поджога в августе 2018 года. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей — такова начальная стоимость торгов.

Как отмечается в техническом задании на выполнение реставрационных работ, после пожара у храма уцелели лишь нижние венцы подклета, часть стен и элементы кованного декора, однако «сохранившееся бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания». В целом, процент утрат первоначального облика объекта культурного наследия федерального значения оценивается в 99,75%. Восстановить деревянный памятник предполагается к концу августа 2024 года.

Республиканские власти рассчитывали, что Минкультуры России заключит контракт на реставрацию Успенской церкви с единственным поставщиком. Это позволило бы избежать проведения конкурсных процедур и заранее определить подрядчика. Однако в федеральном центре предпочли объявить торги, хотя на недавнем совещании в правительстве Карелии, где обсуждалось развитие Кондопожского района, глава республики Артур Парфенчиков заявил, что готов лично отправиться в Москву для решения этого вопроса.

Напомним, деревянная Успенская церковь в Кондопоге была построена в 1774 году в память о погибших участниках Кижского восстания. Шатровый храм считался одним из самых высоких в России -– его высота составляла 42 метра. Деревянная церковь пережила и Гражданскую войну, и массовые разрушения храмов в советский период, и Великую Отечественную. Однако в августе 2018 года архитектурный памятник поджег 15-летний подросток, который впоследствии был освобожден от уголовной ответственности по состоянию здоровья и направлен судом на принудительное лечение в психиатрическую клинику.