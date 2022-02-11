Решение Минкультуры РФ о сгоревшей Успенской церкви стало неприятным сюрпризом для властей Карелии

Министерство культуры России хочет выбрать подрядную организацию для восстановления сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге путем конкурсных процедур, что может привести к приходу неквалифицированной компании.

Такое опасение высказали участники сегодняшнего совещания в правительстве, посвященного вопросам социально-экономического развития Кондопожского района, где расположен памятник архитектуры.

«Вчера поступила официальная информация из министерства культуры Российской Федерации, что объявлены конкурсные процедуры для выбора подрядной организации. Несмотря на то, что мы просили их заключить контракт с единственным поставщиком, к сожалению, так случилось, что министерство культуры приняло самостоятельное решение…», — сказала замначальника Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Евгения Цымерман.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что лично поедет в Москву для решения этого вопроса.

«Я понимаю, что есть правовое поле, но наша задача, чтобы в рамках этого правового поля все-таки пришли компетентные люди… Я готов даже в Москву выехать, чтобы обсудить эту тематику… Мы понимаем, что это сложнейший объект, и мы одну организацию знаем, которая способна это сделать. Это та бригада, которая работала над кижским ансамблем. Все остальное — это от лукавого получится, честное слово… Здесь только профессионалы могут сделать. Все остальное будет нарушением всей концепции… Это важная тема, чтобы туда пришел достойный подрядчик», — подчеркнул губернатор.

Уникальный памятник архитектуры в Кондопоге был почти полностью уничтожен в результате поджога в августе 2018 года. Храм XVIII века считался одной из самых высоких деревянных построек в России — его высота составляла 42 метра.