Минобороны назвало размер трат на разработку и закупку оружия

Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета.

Об этом сообщил в эфире радиостанции "Вести ФМ" советник министра обороны Андрей Ильницкий, сообщают "Ведомости".

"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", – сказал Ильницкий. Он отметил, что военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте – бюджет США.

"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать "вдогонку", то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", – добавил Ильницкий.

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Оборонный бюджет России на 2018 год составляет 2,8 трлн руб., из которых на закупки военной техники приходится 1,4 трлн руб., на содержание – также 1,4 трлн руб.