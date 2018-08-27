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Новости. Общество
22:00, 27 Августа 2018

Минобороны назвало размер трат на разработку и закупку оружия

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Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета.

Об этом сообщил в эфире радиостанции "Вести ФМ" советник министра обороны Андрей Ильницкий, сообщают "Ведомости".

"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", – сказал Ильницкий. Он отметил, что военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте – бюджет США.

"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать "вдогонку", то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", – добавил Ильницкий.

Китай оказался одним из главных импортеров российского оружия

Оборонный бюджет России на 2018 год составляет 2,8 трлн руб., из которых на закупки военной техники приходится 1,4 трлн руб., на содержание – также 1,4 трлн руб.

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