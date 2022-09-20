Минобороны призывает не верить появившимся в интернете мобилизационным спискам граждан

На фоне объявления частичной мобилизации в сети начали распространять фальшивые базы с персональными данными людей, которых якобы призовут на службу.

Как сообщает «Коммерсантъ», базы данных содержит информацию о более чем 300 тыс. человек: ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов.

В Роскомнадзоре заявили, что «подобные "утечки" являются частью информационного давления на российских граждан в связи со специальной военной операцией и приурочены к началу частичной мобилизации». После новостей об утечке российское Минобороны опровергло информацию о достоверности данных в своем официальном Telegram-канале.

Основная цель инициаторов распространения этой информации — усиление паники среди граждан, считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

«Вторая задача — создание базы для мошенников, которые со вчерашнего дня изменили скрипт звонка: представляются не службой безопасности Сбербанка, а военкоматом и предлагают перевести деньги за отсрочку от призыва», — говорит он.

По данным «Коммерсанта», минимум трое мужчин, получивших вчера повестки, нашли себя в «фейковой базе». Но Ашот Оганесян полагает, что повода для беспокойства нет — «базы, бесплатно распространяемые в Telegram-каналах, не содержат точной информации, иначе они бы продавались, и чаще всего представляют собой просто пропагандистский материал».

Фейковые базы нужны для нагнетания обстановки, согласен бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, совпадения с реальными людьми, получившими повестку, можно объяснить тем, что их данные уже были в опубликованных в сети базах.