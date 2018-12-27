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Новости. Общество
07:15, 27 Декабря 2018

Минобороны расторгло договор аренды с фирмой, добывавшей песок в зоне сибиреязвенного скотомогильника в Петрозаводске

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Уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования и необходимости по истечении месяца обеспечить возврат земельного участка направлено компании ООО "Девелопмент групп", незаконно добывавшей песок в пределах санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, сообщили в правительстве Карелии.

В июне 2018 года был зафиксирован факт незаконной добычи песка компанией "Девелопмент групп" на земельном участке, находящимся в ведении министерства обороны РФ. После установленного факта безлицензионной добычи песка на территорию Сулажгорского песчаного карьера, где велись работы, выезжал глава Карелии.

По итогам выездного совещания руководитель региона поручил направить в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу письмо с предложением рассмотреть основания для расторжения договора безвозмездного пользования с ООО "Девелопмент групп" в связи с выявленными нарушениями.

В настоящее время министерством обороны России инициировано расторжение договора безвозмездного пользования указанного земельного участка в судебном порядке. Односторонний отказ от договора в силу требований Гражданского кодекса РФ в данном случае не предусмотрен.

Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации для организации контроля за мероприятиями по расторжению указанного договора и обеспечения защиты экономических интересов государства о ситуации проинформирован заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Все работы по добыче песка на территории карьера остановлены. В отношении ООО "Девелопмент Групп" возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". 21 сентября Петрозаводский городской суд признал ООО "Девелопмент Групп" виновным в совершении административного правонарушения.

Также в сентябре в результате проверки, проведенной отделом полиции №1 УМВД России по г. Петрозаводску, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления - осуществление незаконной предпринимательской деятельности. В настоящее время расследование дела продолжается.

Напомним, фирма получила от Минобороны в безвозмездное пользование земельный участок в районе Сулажгоры то ли для разведения мальков, то ли для строительства банно-ресторанного комплекса, однако, как удалось выяснить журналисту Алексею Алексееву, эта земля находится в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Более того, журналист зафиксировал факты добычи песка на этой территории, и в ситуацию пришлось вмешаться руководству республики, после чего разработка карьера была остановлена.

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