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Минобороны РФ: частичная мобилизация завершена

Новости. Общество
19:01, 28 Октября 2022
фото: ТАСС / пресс-служба правительства РФ / Александр Астафьев

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Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, пишет «РИА Новости».

«Было призвано и направлено в войска более 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал он.

По его словам, сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заключил Шойгу.

Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание.

Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно.

«Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», — сказал Путин.

Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска. О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.

Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

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