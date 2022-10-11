Минобороны РФ: частичная мобилизация завершена

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, пишет «РИА Новости».



«Было призвано и направлено в войска более 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал он.



По его словам, сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.



«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заключил Шойгу.



Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.



Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание.



Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно.



«Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», — сказал Путин.



Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска. О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.



Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.