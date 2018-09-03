Минобр Карелии завершит реорганизацию "Ровесника" к 1 ноября

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился провести реорганизацию "Ресурсного центра развития дополнительного образования "Ровесник" к 1 ноября 2018 года.

Как следует из распоряжения главы республики, при реорганизации к "Ровеснику" присоединятся Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева и Республиканский центр детско-юношеского туризма.

При реорганизации учреждения основная цель его деятельности сохраняется.

"Министерству образования Республики Карелия, осуществляющему функции и полномочия учреждения, в срок до 1 ноября 2018 года провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в соответствии с законодательством, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия внести изменения в устав учреждения", - отмечается в тексте документа.