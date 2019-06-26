Минобраз Карелии прокомментировал претензии Москвы из-за зарплат учителей

Карелия оказалась среди регионов, где не соблюдают предписанную пропорцию в назначении зарплаты школьным учителям из-за того, что это правило выполняют не все органы местного самоуправления – учредители школ.

По словам министра просвещения России Васильевой, жалобы приходят из Дагестана, Карелии, Томской области, а также Приморского, Пермского и Краснодарского краёв.

В Минобразования Карелии пояснили, что ведомство "поддерживает позицию о гарантированной части заработной платы школьных учителей в размере 70%" и дает соответствующие рекомендации школам и их учредителям – органам местного самоуправления.

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