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Новости. Общество
15:01, 26 Июня 2019
фото: ТАСС / Донат Сорокин

Минобраз Карелии прокомментировал претензии Москвы из-за зарплат учителей

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Карелия оказалась среди регионов, где не соблюдают предписанную пропорцию в назначении зарплаты школьным учителям из-за того, что это правило выполняют не все органы местного самоуправления – учредители школ.

По словам министра просвещения России Васильевой, жалобы приходят из Дагестана, Карелии, Томской области, а также Приморского, Пермского и Краснодарского краёв.

В Минобразования Карелии пояснили, что ведомство "поддерживает позицию о гарантированной части заработной платы школьных учителей в размере 70%" и дает соответствующие рекомендации школам и их учредителям – органам местного самоуправления.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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баян
2019-06-26 16:00:26
вообщем классически перевели стрелки опять в регион и нечего больше
Гость
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