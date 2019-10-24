Минобраз Карелии спросит у родителей, где строить коррекционную школу-интернат

Опрос родителей детей-инвалидов по вопросу расположения интерната в Петрозаводске проведут до конца октября.

По сообщению Министерства образования республики, решение о проведении анкетирования по вопросу выбора места для строительства школы-интерната было принято на рабочем совещании с родительской общественностью. В опросе примут участие родители детей, которые в данный момент обучаются в коррекционных школах-интернатах, а также родители дошкольников с ОВЗ.

Анкетирование запланировали на конец октября 2019 года. Анкеты будут представлены в двух вариантах: на бумажном носителе и в электронной форме.

В ведомстве напоминают, что Карелии подтверждено федеральное финансирование строительства новой коррекционной школы в размере более чем 264 миллиона рублей на 2020 и 2021 годы. Предлагаемый участок для строительства школы находится в микрорайоне Соломенное.

"Расположение школы на иных участках в столице Карелии также возможно, но только после разработки и согласования нового генплана Петрозаводска. Исходя из практики других регионов России, это сложная юридическая процедура может длиться в течение 2021 года. Если будет принято решение отложить строительство, то федеральные средства придётся вернуть и нет гарантии того, что они будут вновь выделены после того, как будет найден новый участок", - сообщается в паблике министерства.