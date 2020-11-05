Минобразования Карелии опубликовало телефоны "горячих линий" по дистанционному обучению

Во время действия ограничительных мер для учащихся средней и старшей школы в республике родители и дети смогут получать консультации по телефону.

Как пишет министр образования Карелии Роман Голубев, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией глава Республики Карелия сегодня подписал новое распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер в регионе. Они продлятся с 9 до 30 ноября.

"Подчеркну, что в сложившейся нестабильной эпидобстановке самое важное – сохранить здоровье жителей нашей республики и защитить их от возможного заражения. Призываю каждого соблюдать все установленные эпидемиологические правила и рекомендации Роспотребнадзора", - пишет Роман Голубев.

В качестве помощи учащимся и их родителям глава Минобразования предлагает телефоны горячих линий.

Если у вас возникнут вопросы, связанные с дистанционным обучением, вы всегда можете воспользоваться номерами телефонов горячих линий с 09.00 до 17.00 ежедневно. Так консультирование родителей будет осуществляться по тел.: +79814002130 (Дементьева Елена Васильевна). По вопросам психологического консультирования родителей в ходе реализации дистанционного обучения можно обращаться: +7 9114009410 (Германова Евгения Юрьевна).

Консультирование руководителей образовательных организаций будет проводиться по тел.: +79814001933 (Черненков Валерий Иванович).

Педагогические работники могут получить консультации по тел.: +79814001938 (Забродина Ирина Юрьевна, +79114264139 (Кузьменко Марина Викторовна), +79814001837 (Маркелова Светлана Анатольевна).

Консультирование педагогических работников по вопросам дистанционного обучения детей с ОВЗ проводится по тел.: +79212247063 (Гаврилова Татьяна Игоревна, +79052992142 (Отмахова Ангелина Николаевна).