Минобразования Карелии планирует отправить 3450 детей в лагеря на море

Не менее 12 тысяч школьников смогут стать участниками летней оздоровительной кампании в Карелии в 2023 году.

По информации Минобразования и спорта республики, согласно предварительным данным в 2023 году оздоровительным отдыхом планируется охватить не менее 12 тысяч детей, что составит 16% от общей численности ребят школьного возраста. На территории самой Карелии смогут отдохнуть 8546 школьников. Так, в загородный стационарный лагерь «Полярный круг» отправят 400 детей, а 8146 детей смогут рассчитывать на 90 пришкольных и профильных лагерей с дневным пребыванием.

За пределы республики в лагеря, расположенные на морском побережья на юге, планируется направить 3450 детей. При этом особое внимание будет уделено школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Не менее 6 тысяч таких ребятишек будут охвачены оздоровительной кампанией. Минобразования планирует закупить более 430 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки представляются в порядке очередности. Детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, сиротам и школьникам, оставшимся без попечения родителей, путевки предоставляются бесплатно. Семьи со среднедушевым доходом, превышающим величину прожиточного минимума, установленного по республике, имеют право на предоставление путевок с частичной оплатой (от 30% до 50%).