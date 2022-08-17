Минобразования Карелии пообещало в ноябре завершить ремонт школы-интерната

Ремонт петрозаводской школы-интерната №24 завершится в ноябре, что позволит организовать там обучение учеников младших классов из соседней аварийной школы №3.

Об этом сообщили в министерстве образования Карелии, отвечая на обращения родителей учеников школы №3. Они попросили разъяснить, где будут учиться их дети в связи с тем, что школа поставлена на капремонт.

Как пояснили в Минобразования, для учеников младших классов выделены помещения в школе-интернате № 24, но оно тоже требует ремонта. Для этого были выделены деньги из республиканского бюджета в размере 50 млн рублей. Решение приняли ещё начале года, но подрядчик был определен только в конце лета.

«Почему так долго? В соответствии требованиями законодательства любое увеличение расходной части республиканского бюджета подлежит согласованию Минфином Карелии и России, затем вносятся изменения в закон о бюджете Карелии. Это обязательные процедуры и на них требуется значительное время. Средства доведены до учреждения в июле, после чего началась процедура поиска подрядчика», - сообщили в министерстве.



Подрядчик приступил к работе. По контракту срок выполнения работ – 4 месяца с момента его заключения: до конца декабря 2022 года, но в министерстве рассчитывают, что ремонт завершится раньше.

«Школа будет отремонтирована до конца 2022 года. Со своей стороны мы окажем подрядчику всю возможную помощь, чтобы работы были завершены в максимально короткий срок – в ноябре. После получения всех необходимых разрешительных документов в школе начнутся занятия. Подчеркнём, что это вынужденная мера и после завершения ремонта дети смогут заниматься в комфортных, современных и безопасных условиях», - добавили в Минобразования.

В администрации Петрозаводска сообщили, что до окончания ремонта ученики школы №3 с 1 сентября будут распределены по образовательным учреждениям Кукковки и Ключевой. Детям будут выданы специальные карточки для бесплатного проезда на троллейбусах между Кукковкой и Ключевой.