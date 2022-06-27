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Минобразования объявило сроки завершения строительства новой школы под Петрозаводском

Новости. Общество
07:15, 29 Июня 2022
фото: Минобразования Карелии

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Новое здание школы в поселке Деревянка будет построено до конца года, а ее открытие запланировано на следующий учебный год.

Об этом сообщили в министерстве образования Карелии.

По оценке строителей, готовность объекта составляет более 40%. Сейчас ведутся работы по устройству фундаментов под спортивные залы, перекрытий, лестничных маршей, лифтовой шахты, кровли. Рабочие также приступили к установке окон и начали внешние отделочные работы.

С 21 марта этого года новую школу строит новый подрядчик – АО «Строительная компания «Век». Предыдущая компания перестала укладываться в график, контракт на строительство пришлось расторгнуть.

Во вторник стройплощадку посетила вице-премьер Карелии Лариса Подсадник.

«Наша самая главная задача, чтобы 1 сентября 2023 года ребятишки пришли в новую школу. Сегодня мы видим, что строительство идет достаточно серьезными темпами, на объекте больше 40 человек. За последний месяц мы увидели очень серьезное движение вперед», – сказала Подсадник.

В Минобразования напомнили, что сейчас в Карелии также ведётся строительство школ в Медвежьегорске и Кеми. Кроме того, заключен контракт на возведение школы в Суоярви. Их открытие запланировано на 2024 год.

 

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