Минобрнауки намерено представить макет новой системы образования к концу года

Макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, будет представлен к концу года в виде федерального государственного образовательного стандарта.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«На данный момент совместно с профессиональным сообществом разрабатывается новый макет федерального государственного образовательного стандарта, в котором будут учтены все последние изменения законодательства, в том числе освоение двух и более квалификаций и возможности индивидуальных траекторий обучающихся, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций. Макет планируется представить к концу года», — сказали в пресс-службе.

Все предложения сейчас проходят обсуждение, добавили в ведомстве.

В понедельник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию заявил, что демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным, самое ценное нужно сохранять, не ударяясь в крайности. По его словам, российская система работает, причем «ничего не было скопировано слепо»: она сочетает в себе традиции советской и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира и цифровой реальности.

В начале августа глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует представить наработки по новой системе высшего образования в середине сентября. Процесс перехода на нее предполагается начать в 2023-2024 учебном году.