Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на удаленку

Российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на время нерабочих дней.

Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — приводит РИА Новости его слова со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом университеты и институты должны обеспечить учащихся методическими материалами, а педагогам следует наладить систему проверок выполненных заданий.

Фальков также напомнил о необходимости прививаться.

В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. В Москве и Подмосковье она начнет действовать 28 октября.

По оценке РИА Новости, вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.