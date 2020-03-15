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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Новости. Общество
20:01, 15 Марта 2020
фото: ©ПетрГУ
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В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал соответствующий приказ.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса начиная с 16 марта 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобрнауки, пишет ТАСС.

"В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

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Комментарии

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drug
2020-03-15 20:30:59
Отправте всех иногородних по домам - иначе кучи бездельников будут шляться по городу и разносить вирус.
Гость
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