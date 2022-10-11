Минприроды: более 82% территорий лесных рубок  в Карелии покрыты новыми саженцами

План лесовосстановления в Карелии в 2022 году перевыполнен, заявили в министерстве природных ресурсов республики.

Искусственное лесовосстановление, которое предусматривает посадку новых деревьев, в Карелии выполнено на площади 10,1 тыс. га, при запланированных 6,8 тыс. га.

Сейчас идут работы по естественному лесовосстановлению на площади 13,6 тыс. га. Эти работы включают минерализацию почв, сохранение подроста и другие мероприятия.

По плану, в 2022 году территории рубок должны быть покрыты молодыми деревьями и саженцами на 80,7%, но этот показатель удалось увеличить до 82,3%. К 2024 году он должен достичь 100%.