11:55, 04 Июня 2019
Минприроды Карелии намерено сдать в аренду около 40 гектаров леса на берегу Ладоги
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Лесной участок в Олонецком районе выставлен на аукцион под рекреационную деятельность.
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о проведении аукциона на право аренды лесного участка в Олонецком национальном районе. Участок площадью 40,6 гектара находится на территории Тулокского лесничества на берегу Ладожского озера.
Республиканские власти намерены сдать лесную территорию неподалеку от устья реки Тулоксы в аренду на 20 лет для осуществления рекреационной деятельности. Торги назначены на 20 июня.
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