Минприроды Карелии намерено сдать в аренду около 40 гектаров леса на берегу Ладоги

Лесной участок в Олонецком районе выставлен на аукцион под рекреационную деятельность.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о проведении аукциона на право аренды лесного участка в Олонецком национальном районе. Участок площадью 40,6 гектара находится на территории Тулокского лесничества на берегу Ладожского озера.



Лесной участок на публичной кадастровой карте Карелии

Республиканские власти намерены сдать лесную территорию неподалеку от устья реки Тулоксы в аренду на 20 лет для осуществления рекреационной деятельности. Торги назначены на 20 июня.