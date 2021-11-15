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Минприроды Карелии отсудило у водителя 80 тысяч рублей за сбитого лося

Новости. Происшествия
10:54, 16 Ноября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС, архив

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В Беломорском районе суд взыскал с водителя 80 тысяч рублей за сбитого лося, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Минприроды Карелии подало в Беломорский районный суд иск к водителю о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале этого года произошло ДТП на автодороге в Беломорском районе.

Мужчина, управляя автомобилем, допустил наезд на лося, в результате автомобиль получил механические повреждения, никто из граждан не пострадал, а животное погибло от многочисленных травм. На момент аварии у водителя не было полиса ОСАГО.

«Суд пришел к выводу о том, что ущерб причинен вследствие виновных действий водителя, поскольку водитель должен был действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, а поскольку действующее гражданское законодательство не освобождает от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда имуществу по неосторожности, при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, ввиду отсутствия признаков чрезвычайности и непреодолимости», —так сообщается на сайте суда.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований, взыскав с водителя в пользу Минприроды Карелии возмещение ущерба размере 80 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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Комментарии

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2021-11-16 12:01:15
А вот если бы мешок картошки украл...
Territory
2021-11-16 11:31:57
Надеюсь, семья лося по-достоинству распорядится полученной компенсацией.
dikas
2021-11-16 11:30:03
:) :) :)
лишьбыпротив
2021-11-16 11:23:24
рашкин тоже любит чебуреки с лосятиной
demari
2021-11-16 11:34:30
лишьбыпротив, посмотри в методичке , что там сказано про тринадцать оленей, которых убили в заповеднике - федеральный судья, ФСБшник и пристав.?)) Будем есть чебуреки с олениной?
горский еврей
2021-11-16 11:19:10
Очень жаль лося. Водителя тоже жалко. Как теперь с эти жить. Плюс штраф 80000. Будем надеяться, что минприроды, на эти деньги устроит достойные похороны лосю.
gary
2021-11-16 12:14:01
горский еврей, Да, да, и содержание потомства до достижения лосячего совершенолетия :))) :)
горский еврей
2021-11-16 14:11:40
gary, не сомневаюсь, что всё пойдёт по назначению. Сбитый лось – это не человек, а имущество, принадлежащее государственным организациям. Именно им придётся возмещать принесённый вред.
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