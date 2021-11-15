Минприроды Карелии отсудило у водителя 80 тысяч рублей за сбитого лося

В Беломорском районе суд взыскал с водителя 80 тысяч рублей за сбитого лося, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Минприроды Карелии подало в Беломорский районный суд иск к водителю о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале этого года произошло ДТП на автодороге в Беломорском районе.

Мужчина, управляя автомобилем, допустил наезд на лося, в результате автомобиль получил механические повреждения, никто из граждан не пострадал, а животное погибло от многочисленных травм. На момент аварии у водителя не было полиса ОСАГО.

«Суд пришел к выводу о том, что ущерб причинен вследствие виновных действий водителя, поскольку водитель должен был действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, а поскольку действующее гражданское законодательство не освобождает от гражданско-правовой ответственности за причинение вреда имуществу по неосторожности, при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, ввиду отсутствия признаков чрезвычайности и непреодолимости», —так сообщается на сайте суда.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований, взыскав с водителя в пользу Минприроды Карелии возмещение ущерба размере 80 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.