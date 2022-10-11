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Минприроды Карелии пообещало прислушаться к мнению защитников побережье Ладоги от частников

Новости. Общество
11:56, 18 Октября 2022
фото: © Минприроды Карелии

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Решение об использовании лесов вблизи побережья Ладожского озера в Олонецком районе будет приниматься только с учетом мнения местных жителей, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики.

В минувшую пятницу, 14 октября, в Ильинском Доме культуры состоялась встреча работников Олонецкого лесничества, Минприроды Карелии с местными жителями. Напомним, активисты выступили с инициативой придать побережью Ладожского озера статус особо охраняемой природной территории. Обеспокоенность жителей Ильинского поселения вызвала информация о желании Минприроды республики превратить 30 км побережья от Тулоксы до Питкяранского района в туристическую мекку, сдав в аренду участки земельных угодий, прилегающих к Ладоге.

«Побережье Ладожского озера является привлекательным для развития туризма. Поэтому Минприроды Карелии направило запрос в администрацию Ильинского сельского поселения, чтобы уточнить какие места побережья востребованы для отдыха местных жителей», — объяснили в министерстве свой запрос.

На встрече местные жители требовали от ведомства создание такого режима, при котором гарантируется сохранение природных ресурсов, в том числе лесов, и беспрепятственный доступ к озеру местным жителям.

Представили Минприроды Карелии пытались успокоить селян: на сегодняшний день аукционы на передачу в аренду лесных участков вблизи Ильинского сельского поселения и побережья Ладожского озера не запланированы. Кроме того, они заявили, что компания, арендующая участок лесного фонда, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки.

По итогам собрания жители высказались за создание региональной особо охраняемой природной территории от поселка Ильинский до Питкярантского района. Режим региональной ООПТ наложит запрет на вырубку лесов, размещение карьеров и объектов капитального строительства. Использование лесов для рекреационной деятельности налагает такие же запреты, отметили в Минприроды.

«Минприроды Карелии рассмотрит результаты опроса местных жителей, которые направит глава администрации Ильинского поселения Ирина Филина. Решение об использовании лесов вблизи побережья Ладожского озера будет приниматься только с учетом мнения местных жителей. Вице-премьер правительства Карелии, министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович в ближайшее время встретится с Ириной Филиной для обсуждения данного вопроса», — рассказали в министерстве.

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