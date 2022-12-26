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Минприроды Карелии: производство в ЛПК сократилось из-за западных санкций

Новости. Общество
14:35, 27 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Закрытие европейских рынков для продукции ЛПК Карелии привело к снижению объемов производства.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.

По его словам, показатели отрасли по итогам 2022 года будут хуже, чем в 2021 году.

«Прежде всего, будет снижение по объемам лесозаготовки, по пиломатериалам, по целлюлозе будет снижение. Причина, конечно, прежде всего в том, что лесопромышленный комплекс республики был ориентирован на западные страны…», - сказал Шарлаев.

По его словам, предприятия ЛПК при поддержке правительства работают над поиском новых рынков сбыта.

Также Шарлаев отметил, что несмотря на эти проблемы, все лесозаготовители выполнили планы по воспроизводству лесов.

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