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Минприроды Карелии просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах

Новости. Общество
12:55, 31 Мая 2021
фото: © Минприроды Карелии

В ближайшие дни на территории Карелии прогнозируется увеличение температур воздуха, и как следствие, класса пожарной опасности в лесах.

Так как львиная доля лесных пожаров возникает по вине человека, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил в лесу:

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— не бросайте горящие спички и окурки. Брошенный окурок — самая банальная причина возникновения лесного пожара;

— не разводите костры под кронами деревьев. А в случае, если на территории введен особый противопожарный режим, разведение костров запрещено;

— не используйте в лесу пиротехнику;

— не разбрасывайте в лесу стеклянную тару — стеклянные осколки бутылок и банок, работают как увеличительное стекло. Они фокусируют солнечный луч, и если луч попадает на сухую траву, она может начать тлеть;

— не бросайте бумажный мусор.

С начала сезона в лесах Карелии возникло 12 лесных пожаров на общей площади 42 га. Последний пожар произошел 20 мая на территории Кондопожского муниципального района.

Если по вине человека произошел лесной пожар, а ущерб от лесного пожара превысит 5 тыс. руб, то наступает уголовная ответственность.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

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