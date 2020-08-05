Минприроды Карелии проводит проверку по факту загрязнения реки в одном из районов

Жители Рыборецкого вепсского сельского поселения пожаловались на загрязнение устья реки.
Как сообщили в Минприроды, сотрудники министерства вместе с местной администрацией выехали на место для осмотра береговой полосы реки Другая река, ее береговой полосы, ручьев, впадающих в реку.
На момент осмотра сброс сточных, карьерных вод не был установлен.
Были взяты пробы воды.
В 2019-2020 гг неоднократно осуществлялось патрулирование указанной территории. Сброс отходов камнеобработки не был установлен.
Ранее в Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер.
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