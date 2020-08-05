Минприроды Карелии проводит проверку по факту загрязнения реки в одном из районов

Жители Рыборецкого вепсского сельского поселения пожаловались на загрязнение устья реки.

Как сообщили в Минприроды, сотрудники министерства вместе с местной администрацией выехали на место для осмотра береговой полосы реки Другая река, ее береговой полосы, ручьев, впадающих в реку.

На момент осмотра сброс сточных, карьерных вод не был установлен.

Были взяты пробы воды.

В 2019-2020 гг неоднократно осуществлялось патрулирование указанной территории. Сброс отходов камнеобработки не был установлен.

Ранее в Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер.