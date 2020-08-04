В Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер

Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений 28 июля отобрали пробы воды на озере Рахкалампи в Суоярви.
Напомним, в конце июля местные жители сообщили о том, что в ламбушке вблизи озера Суоярви очень мутная вода и замечена мертвая рыба.
Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено.
Как отметили в Минприроды Карелии, летний замор рыбы в таких небольших озерах как Рахкалампи, как правило, возникает из-за сильного развития водорослей и отсутствия проточного движения.
Для установления точной причины гибели рыбы были отобраны пробы воды на озере.
В воде не обнаружены химические вещества, элементы, которые бы указывали на выброс сточных вод.
Результаты указывают на природные факторы.
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