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В Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер

Новости. Общество
13:07, 05 Августа 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений 28 июля отобрали пробы воды на озере Рахкалампи в Суоярви.

Напомним, в конце июля местные жители сообщили о том, что в ламбушке вблизи озера Суоярви очень мутная вода и замечена мертвая рыба.

Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено.

Как отметили в Минприроды Карелии, летний замор рыбы в таких небольших озерах как Рахкалампи, как правило, возникает из-за сильного развития водорослей и отсутствия проточного движения.

Для установления точной причины гибели рыбы были отобраны пробы воды на озере.

В воде не обнаружены химические вещества, элементы, которые бы указывали на выброс сточных вод.

Результаты указывают на природные факторы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рита
2020-08-05 13:24:59
Ждите правды, конечно, в Новороссийске в море канализация вытекла, море коричневое , пляж закрыли, вонища, показывали по телеку,
да и Байкал уже не чистое озеро, тоже показывали, 30 лет ничего не делается, природу губят "профессионалы", блин....
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