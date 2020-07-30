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Массовая гибель рыб зафиксирована на одном из озер Карелии

Новости. Происшествия
10:28, 31 Июля 2020
фото: © Суоярвское городское поселение
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Информация о произошедшем поступила в администрацию Суоярви еще на прошлой неделе.

Как сообщается на официальном сайте Суоярвского городского поселения, на прошлой неделе стало известно о гибели рыбы в озере Рахкалампи.

"Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено. Промышленного производства рядом нет, но отмечена высокая температура воды и сильная заиленность озера", – сообщается в паблике.

На место тажке выехали представители прокуратуры и члены общественного совета. 

По сообщению Минприроды, результаты проведенных анализов будут готовы не ранее, чем через 5 дней. Они будут сразу же обнародованы. Если выяснится загрязнение воды неприродного характера, то состоится расследование по выяснению лица, виновного в нанесении вреда озеру, и привлечению его к ответственности.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-31 12:25:41
Наверное кто-то глушил рыбку.
карел
2020-07-31 11:27:13
Что ни день , то одна муть в Карелии .
новый
2020-07-31 11:07:48
Хде протестуны с плакатиками ?
Серж
2020-07-31 10:38:22
Здесь вам не Чехия и не Финляндия ( парфенчиков ) , тут полный бардак и безответственность со стороны чинуш .
кир
2020-07-31 10:45:57
Серж, чинуши - плоть от плоти белого и пушистого народа и соответствуют друг другу.(я)
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