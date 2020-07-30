Массовая гибель рыб зафиксирована на одном из озер Карелии

Информация о произошедшем поступила в администрацию Суоярви еще на прошлой неделе.

Как сообщается на официальном сайте Суоярвского городского поселения, на прошлой неделе стало известно о гибели рыбы в озере Рахкалампи.

"Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено. Промышленного производства рядом нет, но отмечена высокая температура воды и сильная заиленность озера", – сообщается в паблике.





На место тажке выехали представители прокуратуры и члены общественного совета.

По сообщению Минприроды, результаты проведенных анализов будут готовы не ранее, чем через 5 дней. Они будут сразу же обнародованы. Если выяснится загрязнение воды неприродного характера, то состоится расследование по выяснению лица, виновного в нанесении вреда озеру, и привлечению его к ответственности.