15:49, 19 Ноября 2018
Минприроды Карелии требует установить видеокамеры в местах несанкционированных свалок
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Министерство природных ресурсов и экологии республики попросило арендаторов установить на местах несанкционированных свалок фото и видеофиксацию.
Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин на заседании правления Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии. На встрече обсуждалась проблема ликвидации несанкционированных свалок на арендованных лесных участках.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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