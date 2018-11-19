Минприроды Карелии требует установить видеокамеры в местах несанкционированных свалок

Министерство природных ресурсов и экологии республики попросило арендаторов установить на местах несанкционированных свалок фото и видеофиксацию.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин на заседании правления Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии. На встрече обсуждалась проблема ликвидации несанкционированных свалок на арендованных лесных участках.

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