Минприроды Карелии установило для населения сроки заготовки брусники, черники и морошки

Заготовка брусники, черники и морошки населением Карелии в зависимости от вида ягод и территории должна будут проходить с конца июля до конца сентября.

Это следует из приказа министерства природных ресурсов и экологии республики «Об установлении сроков заготовки пищевых лесных ресурсов».

Самой первой с 25 июля пойдет морошка в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортвальском и Суоярвском районах.

Собирать чернику в этих районах министерство рекомендует с 30 июля, бруснику — с 20 августа, клюкву — с 19 сентября.

На севере Карелии — от Сегежи до Лоухи — установлены сроки заготовки морошки с 29 июля, черники — с 6 августа, брусники — с 27 августа, клюквы — с 23 сентября.