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Новости. Общество
10:31, 10 Июля 2018

Минприроды разрабатывает новый план по освоению лесов Карелии

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В республике идет разработка нового лесного плана региона на период с 2019 по 2028 годы.

Лесной план, который был принят в 2009 году, прекращает свое действие в декабре текущего года, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

В марте Минприроды и ФГБУ "Рослесинфорг" заключили государственный контракт на выполнение работ по разработке нового лесного плана Карелии.

Лесной план является документом лесного планирования, в котором определяются мероприятия по осуществлению освоения лесов и зоны такого освоения в границах лесничеств, лесопарков, расположенных на территории субъекта. Лесной план Карелии подготовлен на основе сведений государственного лесного реестра, отчетных данных об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, материалов лесоустройства и других документов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-07-10 10:55:17
Освоение незаконно без вас идет успешно при всех губернаторах, начиная с Катанандова! Уже и осваивать то нечего.
Гость
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