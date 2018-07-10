Минприроды разрабатывает новый план по освоению лесов Карелии

В республике идет разработка нового лесного плана региона на период с 2019 по 2028 годы.

Лесной план, который был принят в 2009 году, прекращает свое действие в декабре текущего года, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

В марте Минприроды и ФГБУ "Рослесинфорг" заключили государственный контракт на выполнение работ по разработке нового лесного плана Карелии.

Лесной план является документом лесного планирования, в котором определяются мероприятия по осуществлению освоения лесов и зоны такого освоения в границах лесничеств, лесопарков, расположенных на территории субъекта. Лесной план Карелии подготовлен на основе сведений государственного лесного реестра, отчетных данных об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, материалов лесоустройства и других документов.

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