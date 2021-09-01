Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков

Капитальное строительство, вырубка леса и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников и в охраняемых зонах нацпарков.

Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.

«На территории всех заповедников будет запрещено строить капитальные объекты, рубить лес и создавать биосферные полигоны. В отношении заповедных и особо охраняемых зон национальных парков будут действовать аналогичные запреты, в том числе запрет на изменение границ этих зон», — сказал Козлов.

Он отметил, что при разработке концепции развития горного кластера Сочи эти пункты уже будут учтены.

«В целом, для каждой природоохранной зоны будет установлена её рекреационная ёмкость. Это поможет планировать разрешённую социально-экономическую деятельность», — заявил Козлов.