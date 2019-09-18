Минпромторг РФ вступился за пивные в жилых домах

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Необходимо учесть все негативные последствия для добросовестного бизнеса при доработке законопроекта о запрете продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах.
Об этом сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
"При последующей доработке законопроекта, должны быть исключены все негативные последствия для добросовестных хозяйствующих субъектов", – говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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