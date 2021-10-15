Минсельхоз Карелии отрицает сокращение поставок сырья на «Олонецкий молочный комбинат»

Объем поставок молока на АО «Олонецкий молочный комбинат» не снижается, заявили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии заявило, что среднесуточные объемы поставок на АО «Олонецкий молочный комбинат» в период 11–13 октября составили около 33 тонн сырого молока, что выше аналогичного периода прошлой недели более чем на 10 тонн. Информация об этом озвучена пабликом Минсельхоза Карелии.

Минсельхоз опубликовал данное заявление из-за появившейся в СМИ информации о том, что «Олонецкий молочный комбинат» лишился части сырья, что приведет к перебоям на рынке молочной продукции в Карелии.

«Информация о возможных перебоях с поставками готовой продукции в период выходных 16–17 октября 2021 года направлена на создание негативного настроения среди населения и дискредитации работы Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия», — заявили в министерстве.

В Минсельхозе поясняют, что основными поставщиками сырого молока в АО «Олонецкий молочный комбинат» являются ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», АО «Племсовхоз «Мегрега» и ООО «МФ «Искра».

Напомним, в Карелии сложилась напряженная ситуация, возникшая между местными производителями молока и предприятиями «Олонецкий молочный комбинат» и «Славмо».

Ранее министерство сообщало, что крупнейшие карельские производители молока — «Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат», от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены. Далее было принято решение о частичном перенаправлении сырья в Вологодскую область. Эта мера карельских властей возмутила представителей «Олонецкого молочного комбината» и компании «Славмо». Сообщалось, что два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья.

Поставщики молока на молокозаводы в Карелии продолжат повышать цены, несмотря на конфликт.