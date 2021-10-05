Лабинов сядет за стол переговоров с участниками «молочного скандала» в Карелии

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов проведет совещание, в котором примут участие производители молока, а также представители «Олонецкого молочного комбината» и компании «Славмо».

16 октября на базе предприятия «Племенное хозяйство «Ильинское» состоится совещание, в ходе которого стороны обсудят вопросы продажи сырого молока молокоперерабатывающим предприятиям Карелии. Об этом сообщает Минсельхоз Карелии.

Владимир Лабинов намерен обсудить напряженную ситуацию, возникшую между производителями молока и предприятиями «Олонецкий молочный комбинат» и «Славмо».

Ранее министерство сообщало, что крупнейшие карельские производители молока — «Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат», от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены. Далее было принято решение о частичном перенаправлении сырья в Вологодскую область. Эта мера карельских властей возмутила представителей «Олонецкого молочного комбината» и компании «Славмо». Сообщалось, что два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья.

Во встрече с министром Владимиром Лабиновым примут участие руководители ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега». Приглашены на мероприятие руководители АО «Олонецкий молочный комбинат» и АО «Славмо».

Ранее бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин обрушился с критикой на главу регионального Минсельхоза Владимира Лабинова и предложил отправить его в отставку. Чаженгин, в частности, подверг критике решение карельского Минсельхоза перенаправить сырье местных производителей молока за пределы республики.

«Потрясающая способность к разрушению в последние дни проявилась в ультиматуме карельским государственным совхозам прекратить поставку молока на Олонецкий молокозавод и Молочный комбинат «Славмо». И, видимо, невдомек недальновидному министру, что он сделал уже всё, чтобы уничтожение когда-то гордости республики — сельхозпроизводства — теперь навсегда было связано и с его именем», — заявил Чаженгин.