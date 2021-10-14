Поставщики молока на молокозаводы в Карелии продолжат повышать цены, несмотря на конфликт

Государственные совхозы, которые поставляют молоко на молокозаводы Карелии, продолжат повышать закупочные цены, несмотря на отказ предприятий работать на таких условиях.

Это следует из сообщения министерства сельского хозяйства Карелии в преддверии совещания руководителей совхозов и Олонецкого молочного комбината. На встрече будет обсуждаться конфликт между комбинатом и переработчиками молока из-за роста закупочных цен. Комбинат ранее заявил, что не сможет работать на новых условиях и объявил о сокращении персонала. Недовольство ценами высказывало и руководство молокозавода «Славмо».

В Минсельхозе сообщили, что ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения молокоперерабатывающим предприятиям по изменению условий договоров поставок молока. Но эти условия не предусматривают снижения цен.

«С 1 января каждого календарного года предлагается закупочные цены на молоко увеличивать на прогнозируемый уровень инфляции по данным ЦБ РФ», — пояснили в Минсельхозе.