Реклама

Поставщики молока на молокозаводы в Карелии продолжат повышать цены, несмотря на конфликт

Новости. Общество
16:44, 14 Октября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Государственные совхозы, которые поставляют молоко на молокозаводы Карелии, продолжат повышать закупочные цены, несмотря на отказ предприятий работать на таких условиях.

Это следует из сообщения министерства сельского хозяйства Карелии в преддверии совещания руководителей совхозов и Олонецкого молочного комбината. На встрече будет обсуждаться конфликт между комбинатом и переработчиками молока из-за роста закупочных цен. Комбинат ранее заявил, что не сможет работать на новых условиях и объявил о сокращении персонала. Недовольство ценами высказывало и руководство молокозавода «Славмо».

В Минсельхозе сообщили, что ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения молокоперерабатывающим предприятиям по изменению условий договоров поставок молока. Но эти условия не предусматривают снижения цен.

«С 1 января каждого календарного года предлагается закупочные цены на молоко увеличивать на прогнозируемый уровень инфляции по данным ЦБ РФ», — пояснили в Минсельхозе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-10-14 18:07:47
Исходя из списка стран мира по минимальному размеру оплаты труда — Россия находится на 3 строчки ниже Украины. Украина — 183 доллара США, Россия — 162.
drug
2021-10-14 17:42:32
Скоро - очень скоро отставка !
нетюлень
2021-10-14 17:28:28
Выдержка из поста в ВК депутата Законодательного Собрания от Единой России Юрия Васильева.
"К сожалению, так как затянула рутина оформления депутатских полномочий и прочих изменений (да простят меня избиратели из-за длительного молчания), министерский беспредел увидел не сразу. Беспредел – это ещё мягко сказано. Владимир Лабинов, используя своё положение министра и ещё кого…, вероятно, захотел разрушить экономику не только Олонецкого района. Решил поднять Вологодскую губернию? По-моему данные решения напоминают диверсию. "
"... Кто-то пытается и, по всей вероятности, у него получается решать «шкурные» интересы. «Кто-то» не хочет развития Карелии, не интересуется мнением народа. Мне, например, не понять ради чего это. Опять «политика» и, как обычно — после выборов?
Поэтому прошу ответить на вопросы, уважаемый министр сельского хозяйства Республики Карелии Владимир Витальевич Лабинов. Считайте это обращение моим депутатским запросом. "
Далее вопросы, комменты, найдёте сами.
Да, ботики, а почему вы молчите о "Славмо" - гос. предприятии, с лояльным управлением? За "патриотизм" по сходной цене тут уже не спрятаться, правда?
Вася
2021-10-14 17:45:21
нетюлень, Много букв,короче.Склифосовский.
Эксперд
2021-10-14 17:40:25
нетюлень, запал на васильева ? Он мужчина видный :)
нетюлень
2021-10-14 17:24:11
Нардеп ЗС от ЕР Юрий Васильев:
"Воюем с народом?"
(выдержки из поста депутата, которого ни с какого перепоя не назовёшь... "русские" в кавычках бабёнки-наташки, как вы там называете-то?)

"...О чём речь? Отвечу. Меня в очередной раз взбудоражила безответственность республиканских чиновников, приведшая дискриминации к власти и партии «Единая Россия». Кто-то пытается и, по всей вероятности, у него получается решать «шкурные» интересы. «Кто-то» не хочет развития Карелии, не интересуется мнением народа. Мне, например, не понять ради чего это. Опять «политика» и, как обычно — после выборов?
Поэтому прошу ответить на вопросы, уважаемый министр сельского хозяйства Республики Карелии Владимир Витальевич Лабинов. Считайте это обращение моим депутатским запросом.
?172 олончанина трудятся на молкомбинате в Олонце. Сокращение объёмов производства неминуемо повлечёт сокращения. Как проблему в социальной сфере думаете решать и как министр сельского хозяйства, и как куратор Олонецкого района?
?В олонецком дотационном (на 80%) районе нет денег практически ни на что. При этом теряются налоговые поступления от одного из крупнейших налогоплательщиков. Из каких источников будет лататься и без того немалая дыра в местном бюджете?
?Совхозы ждут санкции за невыполнение обязательств по заключённым контрактам, что безусловно, скажется на их финансовом положении и как следствие стимулировании труда тех же олончан, которые там трудятся. Вологодские покупатели перекроют своей закупочной ценой эти издержки?
?Какие молочные продукты будут получать олонецкие дети в школах и дошкольных учреждениях. Им ранее уже выдавали «молокосодержащий продукт» вместо молока. Вы не считаете, что это позор для репутации Олонецкого района, как сельскохозяйственного?"
Бабенка
2021-10-14 17:12:33
Труженики села одержали очередную победу над монополистами и ихними как выяснилось никчемными пропагандистами.
Вася
2021-10-14 17:04:52
Трава бесплатная,а за молоко деньги берут.
комба
2021-10-14 17:00:50
Русские идут своим путем.
Неравнодушный
2021-10-14 17:00:27
Без наших молкомбинатов, можно подумать, вся жизнь остановится.
Русский
2021-10-14 16:48:37
Шах и мат
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:28
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
Сегодня 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 19
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Полемика в парламенте Карелии не нужна 14
12.10.2021 12:11
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»