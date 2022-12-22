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Минсельхоз Карелии ответил на заявление о «самозахвате» озера форелеводами

Новости. Общество
16:21, 23 Декабря 2022
фото: © Валерий Поташов

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Форелеводческое хозяйство на озере Унусозеро, против которого протестовали местные жители, создано в соответствии с законодательством, заявили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Министерство ответило на публикацию в соцсети, в которой говорится, что «общественники Муезерского района обнаружили „самозахват“ форелеводами оз. Унусозеро».

Согласно разъяснениям на официальном сайте министерства, рыбоводный участок на Унусозере был сформирован в 2019 году решением комиссии, которая занимается этими вопросами. В комиссию тогда не поступало возражений от населения. После этого Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству заключило договор  с ООО «Аркадия» о праве пользования рыбоводным участком.

«В случае выявления фактов нарушений природоохранного законодательства (в том числе самовольная установка садков за пределами рыбоводного участка) необходимо обращаться в Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству», — пояснили в министерстве.

Напомним, что конфликт из-за создания форелеводческого хозяйства на Унусозере начался еще в 2020 году.  В 2021 году на него обратили внимание в парламенте Карелии, но до последнего времени о нем больше не вспоминали.

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