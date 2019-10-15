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Новости. Экономика
16:02, 15 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Минсельхоз Карелии раскритиковали за расходы бюджета, и с этим согласилась депутат Госдумы

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко согласилась с критикой, которую высказывали сельхозпредприятия Карелии в адрес министерства сельского хозяйства из-за расходования средств федерального бюджета.

По словам депутата, к ней поступали обращения руководителей компаний.

«Насколько я знаю, те средства, которые поступали в Республику Карелия и, в том числе, в этом году, они использовались не так, как хотели наши сельскохозяйственные производители. И то, что было очень много критики в адрес нашего министерства сельского хозяйства, я могу с ней согласиться», - сообщила Пивненко.

Куда Минсельхоз тратил бюджетные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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