Минсельхоз Карелии разъяснил изменения правил торговли домашними животными

Зоомагазины будут обязаны обеспечить более гуманные условия содержания животных и птиц, предназначенных для продажи.

Новые правила вступят в силу сентября 2023 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, которое отвечает, в том числе за содержание домашних животных.

Установлены нормы по температуре и размеру вольеров для каждого вида. Учитывается количество обитателей на одной площади. Например, собаке или щенку до 5 кг положено не менее 0,2 кв. м в вольере. Для двух собак — в 2 раза больше. Животные должны быть обеспечены водой, местом для сна и отдыха и безопасным укрытием в клетке или вольере. У кошек должны быть когтеточки, а у грызунов — «тренажёры» и приспособления для стачивания зубов. Для обитателей деревьев нужно установить средства для лазания, а для амфибий оборудовать «бассейн» в соответствии с их размерами.



Кроме того, установлены требования к питанию и поддержанию чистоты. Продавцов обяжут вести журнал, в котором будет информация о содержании животного: дата и время записи; вид или группа; сведения об уборке вольеров, аквариумов, террариумов и прочих мест содержания; данные о кормлении или причина снижения аппетита.