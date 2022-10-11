Минсельхоз Карелии сомневается в способности молокозаводов увеличить производство без модернизации

Молокозаводам в Карелии потребуется серьезная модернизация производства, чтобы справиться с увеличением объемов выпуска сырого молока совхозами республики.

Такое мнение высказало министерство сельского хозяйства Карелии, анализируя ситуацию на молочном рынке.

По данным ведомства, сельскохозяйственные предприятия республики планируют в период 2023–2025 годов реализовать инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства, что позволит в 1,5 раза увеличить производство сырого молока.

«Возникает вопрос: способны ли карельские молочные заводы, которые сегодня с трудом перерабатывают 100 тонн молока в сутки, справится с новой задачей?.. В существующих условиях карельским молочным заводам требуется масштабное техническое перевооружение на основе инновационных технологий и современного оборудования, диверсификация производства, эффективное управление качеством, издержками и маркетингом для выработки конкурентоспособной продукции и продвижения ее как на внутреннем рынке Республики Карелия, так и за ее пределами. Учитывая имеющиеся перспективы развития молочной отрасли, кто из ныне действующих переработчиков в самое ближайшее время готов обеспечить переработку не менее 250 тонн сырого молока в сутки?», — завили в министерстве.