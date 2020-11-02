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Минсельхоз Карелии сообщил о трудностях с поставками техники из-за коронавируса

Новости. Общество
11:02, 03 Ноября 2020
фото: © skeeze/pixabay
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Сельскохозяйственные предприятия и фермеры в Карелии не попали под ограничения для экономики, введенные из-за пандемии коронавируса, но столкнулись с проблемами в поставах техники и кормов.

Такую оценку влияния эпидемии на отрасль дал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов на совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с сельхозтоваропроизводителями.

По словам министра, несмотря на то, что в республике действуют ограничительные мероприятия, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства работали и продолжают работать в обычном режиме. Однако они столкнулись со сложностями, связанными с приобретением и транспортировкой сельскохозяйственного оборудования, техники, животных и кормов из других регионов России.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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