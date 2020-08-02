Минсельхоз в Карелии потребовал от предпринимателя вернуть деньги, но суд за него заступился

Арбитражный суд Карелии отказался удовлетворить иск Минсельхоза, который пытался взыскать с фермерского хозяйства выданную ему субсидию на приобретение техники.
Согласно материалам дела, фермерское хозяйство получило из бюджета Карелии почти 3 млн рублей с условием, что предпринимательница создаст 3 рабочих места, приобретет технику и увеличит объемы производства.
Когда пришло время отчитываться о результатах, Минсельхоз не получил документов, подтверждающих, что фермерское хозяйство выполнило все условия предоставления субсидии. На этом основании министерство потребовало вернуть выделенные из бюджета деньги.
Почему суд отклонил иск министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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