Минсельхоз РФ разработает меры по стабилизации цен на продукты

Министерство сельского хозяйства России разработает комплекс решений по стабилизации цен на основные значимые продукты к 14 декабря.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", — привели слова главы ведомства Дмитрия Патрушева в ТАСС.

Накануне, 10 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты к 14 декабря.

До этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости проблем с покупкой продуктов. Он призвал своевременно реагировать на рост цен на продукты питания.