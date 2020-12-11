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Минсельхоз РФ разработает меры по стабилизации цен на продукты

Новости. Общество
22:00, 11 Декабря 2020
фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство сельского хозяйства России разработает комплекс решений по стабилизации цен на основные значимые продукты к 14 декабря.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", — привели слова главы ведомства Дмитрия Патрушева в ТАСС.

Накануне, 10 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты к 14 декабря.

До этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости проблем с покупкой продуктов. Он призвал своевременно реагировать на рост цен на продукты питания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-11 22:11:41
во всем виноват чубаис :)
Гость
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